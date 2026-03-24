la netta vittoria del no al referendum il campo largo esulta e punta alle primarie

La vittoria del No priva la premier della sua aura di invincibilità e resta sullo sfondo il cuore tecnico della riforma: separazione delle carriere tra Pm e giudici, due Csm e un' Alta Corte per giudicare i magistrati. Il campo largo coglie al balzo la vittoria e si ricompatta lanciando le primarie. Giorgia Meloni si è spesa con tutta se stessa. E oggi che la sconfitta le scopre un tallone d'Achille conferma quello che ha detto fin da subito: "non me ne vado se perdo il referendum". Come fece Matteo Renzi nel 2016. A un anno dalla fine della legislatura la premier si rammarica di una "occasione persa", ma non arretra. "La sovranità popolare si rispetta", si inchina con amarezza al verdetto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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