L' universo dell' aviazione locale alla Torre Numai focus sui nomi illustri che hanno fatto la storia dell' aeronautica militare

L'universo dell'aviazione locale, con particolare attenzione alla Torre Numai, rivela i protagonisti che hanno segnato la storia dell’aeronautica militare. Un percorso tra pionieri e figure di rilievo, che hanno contribuito a plasmare il patrimonio aeronautico forlivese e italiano nel corso del Novecento. Un’occasione per conoscere le imprese e i personaggi che hanno lasciato un’impronta duratura nel settore aeronautico nazionale.

Un viaggio affascinante nella storia dell'aviazione forlivese, tra pionieri, eroi dimenticati e imprese che hanno contribuito a scrivere una pagina importante del Novecento italiano. È quanto propone il nuovo appuntamento degli incontri "Un sabato alla Torre", in programma sabato 17 gennaio 2026.

