Caffè tutti i benefici secondo gli esperti | protegge il fegato e riduce il rischio di malattie neurodegenerative

Il caffè è una delle bevande più consumate al mondo, apprezzata per il suo aroma e la sua capacità di stimolare. Secondo gli esperti, un consumo moderato può offrire benefici come la protezione del fegato e la riduzione del rischio di malattie neurodegenerative. Tuttavia, è importante prestare attenzione alle quantità, per evitare effetti indesiderati e godere dei potenziali vantaggi di questa bevanda.

Il caffè rappresenta la croce e la delizia di moltissime persone: da un lato è una bevanda gustosa, che dà la carica al mattino, dall'altro c'è chi non lo tollera (spesso per via della caffeina) o che ne beve troppo da star male. Ma il caffè, consumato in una misura tollerabile - la tolleranza varia da persona a persona - e soprattutto senza eccessi, può fare bene a molti ambiti dell'organismo: lo dice la scienza. Il caffè fa bene al fegato. Nello studio dal titolo Coffee and Liver Disease, si mette in correlazione il consumo del caffè con i benefici sul fegato, ghiandola responsabile della produzione della bile ed essenziale per il metabolismo e le difese immunitarie.

