Cambiamenti climatici ed eventi estremi le coste catanesi sono tutte a rischio | ecco come salvarle secondo gli esperti

Le coste catanesi sono sempre più vulnerabili a causa dei cambiamenti climatici e degli eventi estremi. Il passaggio del ciclone Harry ha messo in evidenza la fragilità di queste aree, evidenziando la necessità di interventi mirati. Gli esperti della Protezione civile regionale analizzano le strategie più efficaci per salvaguardare il patrimonio costiero e ridurre i rischi futuri. Un tema di grande attualità che richiede attenzione e azioni concrete.

Dopo il devastante passaggio del ciclone Harry lungo le coste orientali della Sicilia, nella sede centrale della Protezione civile regionale i funzionari tirano un respiro di sollievo. Danni ingentissimi sì, ma nessuna vittima. Il sistema ha retto. Messa da parte la timida positività, la domanda.

