Le proteine sono essenziali per il funzionamento dell’organismo e svolgono un ruolo importante anche per chi non fa attività fisica intensa. La loro presenza è importante per mantenere energia, ridurre la fame frequente e favorire l’aumento della massa muscolare. Esistono segnali che indicano una possibile carenza di proteine, e conoscere questi può aiutare a capire se si necessita di integrare questa componente nella dieta.

Le proteine servono solo ai palestrati? Vuoi sentirti meglio, avere più energia, smettere di mangiucchiare qualcosa ogni mezz'ora e aumentare la massa muscolare? Le proteine dovrebbero essere la tua prima scelta. Cosa succede invece se soffri di una carenza proteica e non ne mangi a sufficienza? La perdita di massa muscolare è l'ultimo dei problemi: c'è in gioco molto di più. Se trascuri l'apporto proteico, potresti mettere a rischio la tua salute e, con l'avanzare dell'età, la tua mobilità. Oltre ad affrontare problemi più immediati. Cosa fanno nel tuo corpo le proteine?. «Immagina le proteine come la materia prima che il tuo corpo utilizza per costruire quasi ogni sua parte. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - I segnali per capire se davvero hai carenza di proteine

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