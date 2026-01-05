Se sei incinta e hai questi segnali potresti avere gengivite | cosa la scatena davvero

Durante la gravidanza, molte donne possono notare segnali di gengivite, un'infiammazione delle gengive. Questa condizione, frequente nel periodo gestazionale, può essere causata da cambiamenti ormonali e altre variabili legate alla gravidanza. È importante riconoscere i sintomi e comprendere le cause per mantenere una buona salute orale e prevenire complicazioni.

La gengivite in gravidanza rappresenta un disturbo molto comune, che interessa più della metà delle donne durante i nove mesi di gestazione. Questo problema, causato da un'infezione delle gengive, è principalmente determinato dai profondi cambiamenti ormonali che avvengono nel corpo femminile in attesa, con effetti diretti sul cavo orale. L'infiammazione gengivale può manifestarsi già dal secondo o terzo mese di gravidanza e persistere fino al termine della gestazione, portando a gengive gonfie, arrossate e spesso sanguinanti. Le cause principali della gengivite in gravidanza. Durante la gravidanza, l'organismo femminile subisce un aumento significativo del progesterone e di altri ormoni, che modificano il microambiente delle mucose.

