Milano presentata la nuova sala operativa della polizia locale | Siamo sulla strada giusta

Milano ha inaugurato la nuova sala operativa della polizia locale, rafforzando la capacità di intervento e la presenza sul territorio. Attualmente, sono circa 120 gli equipaggi di pronto impiego disponibili tra mattina e pomeriggio, migliorando la gestione delle emergenze e la sicurezza cittadina. Questa innovazione rappresenta un passo importante verso un servizio più efficiente e pronto alle esigenze della città.

"Rispetto al recente passato abbiamo all'incirca 120 equipaggi di pronto impiego durante la mattina e durante il pomeriggio. A questi si aggiungono una trentina di equipaggi dei nuclei operativi e dei nuclei investigativi. Insomma, il numero è oltre che triplicato, perché fino a un paio d'anni fa stavamo parlando di una quarantina di macchine. quindi è pacifico che anche la centrale operativa deve essere all'altezza per rispondere alle esigenze degli interventi che riusciamo poi a gestire". Così il comandante della polizia locale di Milano, Gianluca Mirabelli a margine della presentazione della nuova sala operativa del comando dei 'ghisa' di piazza Beccaria. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, presentata la nuova sala operativa della polizia locale: "Siamo sulla strada giusta" Milano, inaugurata la nuova centrale operativa ipertecnologica della polizia localeLa recente inaugurazione della Centrale Operativa della Polizia Locale di Milano, situata in via Beccaria, segnala un aggiornamento significativo delle strutture e delle tecnologie utilizzate. Polizia locale, nuova tecnologia e maxischermi in sala operativaLa polizia locale investe 95mila euro in nuove tecnologie e maxischermi per la sala operativa.

