Gragnano | il nuovo percorso di formazione per genitori adulti educatori e insegnanti

Dopo aver ascoltato le richieste di insegnanti, genitori ed educatori, la Parrocchia San Leone II di Gragnano lancia un nuovo percorso di formazione. Si chiama “In Con Tra – il gusto della vita” e partirà nelle prossime settimane. È un'iniziativa pensata per coinvolgere adulti e professionisti della comunità, offrendo momenti di confronto e crescita.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo un lungo cammino di ascolto e le numerose richieste di insegnanti, genitori ed educatori della comunità, la Parrocchia San Leone II di Gragnano dà avvio a un nuovo percorso di formazione e incontro dal titolo " In Con Tra – il gusto della vita ". Si tratta di un appuntamento mensile, ospitato nella stanza IN CON TRA, pensato come spazio di dialogo, confronto e crescita, guidato da professionisti che operano da sempre nel mondo educativo. Un cammino condiviso, aperto a chi sente il bisogno di fermarsi, riflettere e lasciarsi interrogare dalle sfide educative del nostro tempo.

