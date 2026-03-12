Abiti a prova di crescita e libri tattili

Da ilgiorno.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Filodimamma è un’attività avviata circa dieci anni fa da Elena Ronco, che si occupa di realizzare abiti e accessori per bambini utilizzando cotoni certificati e atossici. La produzione avviene in piccole quantità, con attenzione ai dettagli per garantire capi unici, comodi e particolari. Tra le creazioni, ci sono anche libri tattili pensati per stimolare la percezione dei più piccoli.

Filodimamma è l’attività creata da Elena Ronco (in foto) circa 10 anni fa. "Produco abiti e accessori per bambini con cotoni certificati e atossici, in piccole quantità – dice – curando i dettagli di ciascun capo o accessorio perché sia unico, comodo e speciale. Realizzo giochi in stoffa e libri tattili Montessori con attenzione alla giocabilità e alla sicurezza". Ha unito la sua competenza come educatrice Montessori per creare inizialmente giochi sensoriali e libri tattili per sua figlia, collaudati al nido. In dieci anni ha realizzato tanti articoli per i genitori attenti che cercano abiti, libri e giocattoli con caratteristiche specifiche. Tra i suoi prodotti, i pantaloni che si allungano e si accorciano secondo le esigenze e la crescita, oppure sono reversibili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

abiti a prova di crescita e libri tattili
© Ilgiorno.it - Abiti a prova di crescita e libri tattili

Articoli correlati

I Musei Civici a prova di inclusione. I percorsi per eliminare le barriere. Ecco le mappe tattili e video in LisI Musei Civici di Reggio accettano la sfida dell’inclusione e dell’accessibilità con il sostegno dei fondi Pnrr.

Neuropsichiatria e Pediatria. Ecco 25 libri per i più piccoli: "Compagni nella loro crescita"Un gesto di attenzione e vicinanza ai più piccoli quello arrivato ieri dai membri di Round Table 62 Imola.

Altri aggiornamenti su Abiti a prova di crescita e libri...

Discussioni sull' argomento Abiti a prova di crescita e libri tattili; Come vestirsi alle cerimonie, le idee dalle sfilate inverno 2026; Lily Allen porta il revenge dress a un nuovo livello: le prove del tradimento dell'ex marito stampate sul vestito; Scolli profondi(ssimi) sono l'ossessione per tailleur e abiti da sera (guardare per innamorarsi).

abiti a prova diAbiti a prova di crescita e libri tattiliFilodimamma è l’attività creata da Elena Ronco (in foto)circa 10 anni fa. Produco abiti e accessori per bambini ... msn.com

Trova facilmente notizie e video collegati.