Filodimamma è un’attività avviata circa dieci anni fa da Elena Ronco, che si occupa di realizzare abiti e accessori per bambini utilizzando cotoni certificati e atossici. La produzione avviene in piccole quantità, con attenzione ai dettagli per garantire capi unici, comodi e particolari. Tra le creazioni, ci sono anche libri tattili pensati per stimolare la percezione dei più piccoli.

Filodimamma è l’attività creata da Elena Ronco (in foto) circa 10 anni fa. "Produco abiti e accessori per bambini con cotoni certificati e atossici, in piccole quantità – dice – curando i dettagli di ciascun capo o accessorio perché sia unico, comodo e speciale. Realizzo giochi in stoffa e libri tattili Montessori con attenzione alla giocabilità e alla sicurezza". Ha unito la sua competenza come educatrice Montessori per creare inizialmente giochi sensoriali e libri tattili per sua figlia, collaudati al nido. In dieci anni ha realizzato tanti articoli per i genitori attenti che cercano abiti, libri e giocattoli con caratteristiche specifiche. Tra i suoi prodotti, i pantaloni che si allungano e si accorciano secondo le esigenze e la crescita, oppure sono reversibili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Abiti a prova di crescita e libri tattili

Articoli correlati

I Musei Civici a prova di inclusione. I percorsi per eliminare le barriere. Ecco le mappe tattili e video in LisI Musei Civici di Reggio accettano la sfida dell’inclusione e dell’accessibilità con il sostegno dei fondi Pnrr.

Neuropsichiatria e Pediatria. Ecco 25 libri per i più piccoli: "Compagni nella loro crescita"Un gesto di attenzione e vicinanza ai più piccoli quello arrivato ieri dai membri di Round Table 62 Imola.

Altri aggiornamenti su Abiti a prova di crescita e libri...

Discussioni sull' argomento Abiti a prova di crescita e libri tattili; Come vestirsi alle cerimonie, le idee dalle sfilate inverno 2026; Lily Allen porta il revenge dress a un nuovo livello: le prove del tradimento dell'ex marito stampate sul vestito; Scolli profondi(ssimi) sono l'ossessione per tailleur e abiti da sera (guardare per innamorarsi).

Abiti a prova di crescita e libri tattiliFilodimamma è l’attività creata da Elena Ronco (in foto)circa 10 anni fa. Produco abiti e accessori per bambini ... msn.com

Gli abiti di scena di Raffaella Carrà arrivano alla Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto! Dal lo storico spazio espositivo sul lungomare accoglierà una mostra dedicata alla grande icona della televisione italiana - facebook.com facebook

Abbiamo completamente riorganizzato il sistema di raccolta degli abiti usati e dei tessili. Come ricorderete, i vecchi cassonetti venivano spesso danneggiati, con spreco di risorse e ricadute negative sul decoro della città. Per superare queste criticità abbiamo x.com