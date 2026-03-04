Il capo da avere nella primavera 2026 è il bermuda oversize come quello di Deva Cassel a Parigi

Per la primavera del 2026 si prevede che il capo da avere assolutamente nel guardaroba siano i bermuda oversize, come quelli sfoggiati di recente da una giovane modella durante le sfilate di Parigi. Questo stile si sta affermando come un elemento di tendenza tra le collezioni e le passerelle più importanti della stagione. Le immagini delle sfilate mostrano un interesse crescente verso questo tipo di pantaloni.

