Maiali e capre vive non saranno più le cavie su cui i medici militari Usa si allenano
Da tempo, i militari statunitensi si esercitano utilizzando animali vivi, come maiali e capre, per le loro esercitazioni al poligono. Recentemente, questa pratica è stata abbandonata, segnando un cambiamento nelle metodologie di addestramento. La decisione riflette un'attenzione crescente verso il benessere animale e l'evoluzione delle tecniche di formazione militare.
Dai tempi della guerra fredda i militari Usa imbracciano i fucili al poligono mirando ad animali vivi, in particolare maiali e capre. Durante la guerra in Vietnam furono utilizzati anche cani. Da quest'anno il National Defense Authorization Act ha definitivamente vietato questa pratica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Maiali e capre vive non saranno più le cavie su cui i medici militari Usa si allenano.
Una pratica folle e crudele: per decenni animali come maiali e capre feriti con fuoco reale negli addestramenti militari USA. Dal 2026 legge federale lo vieterà! In Italia #LAV aveva già ottenuto divieto. Una ricerca senza uso animali è possibile! lav.it/ricerca-s x.com
