Maiali e capre vive non saranno più le cavie su cui i medici militari Usa si allenano

Da tempo, i militari statunitensi si esercitano utilizzando animali vivi, come maiali e capre, per le loro esercitazioni al poligono. Recentemente, questa pratica è stata abbandonata, segnando un cambiamento nelle metodologie di addestramento. La decisione riflette un'attenzione crescente verso il benessere animale e l'evoluzione delle tecniche di formazione militare.

