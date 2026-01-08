Maiali e capre vive non saranno più le cavie su cui i medici militari Usa si allenano

Da tempo, i militari statunitensi si esercitano utilizzando animali vivi, come maiali e capre, per le loro esercitazioni al poligono. Recentemente, questa pratica è stata abbandonata, segnando un cambiamento nelle metodologie di addestramento. La decisione riflette un'attenzione crescente verso il benessere animale e l'evoluzione delle tecniche di formazione militare.

Dai tempi della guerra fredda i militari Usa imbracciano i fucili al poligono mirando ad animali vivi, in particolare maiali e capre. Durante la guerra in Vietnam furono utilizzati anche cani. Da quest'anno il National Defense Authorization Act ha definitivamente vietato questa pratica. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

