È stato annunciato il lancio di D Anime, un nuovo canale dedicato agli anime disponibile su Prime Video dal 2 marzo. Il canale è stato creato da Dynit e si rivolge agli appassionati di serie animate giapponesi. La piattaforma offre un catalogo esclusivo di contenuti pensati per gli amanti di questo genere. L’iniziativa rappresenta il primo canale di questo tipo su Prime Video.

Siamo lieti di annunciare la nascita di D Anime, il primo canale Prime Video interamente dedicato alle serie anime, firmato Dynit e disponibile a partire dal 2 marzo. Forte di un catalogo ricco e variegato, D Anime si propone di attrarre non solo i fan di lunga data, ma anche le nuove generazioni che stanno scoprendo l’ormai globale fenomeno degli anime. Quindi non solo dedicato ai millenials, ma anche alle generazioni meno stagionate! Il canale offre agli spettatori oltre 1.000 ore di programmazione, con più di 2.000 contenuti tra serie, film e OAV delle opere più celebri e amate dal pubblico italiano. Gli appassionati possono aspettarsi una selezione che spazia da grandi adattamenti sh?nen come Bleach, Hunter x Hunter, Fullmetal Alchemist Brotherhood e Attack on Titan, a titoli recenti come Sword Art Online e Demon Slayer. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - D Anime, nasce il nuovo canale dedicato agli anime!

Nasce D Anime: il nuovo canale interamente dedicato agli anime, scopri dove!Dynit ha di recente annunciato il lancio di D Anime, il nuovo canale TV interamente dedicato all’animazione giapponese, disponibile su Prime Video a...

D Anime: il nuovo canale di Dynit porta oltre mille ore di anime su Amazon Prime VideoDynit lancia D Anime, un canale interamente dedicato agli anime, pensato da fan per i fan, pronto a debuttare su Amazon Prime Video dal 2 marzo.

Il cancer Arc è finito, come nei migliori anime

Approfondimenti e contenuti su D Anime nasce il nuovo canale dedicato...

Discussioni sull' argomento Nasce D Anime su Prime Video: 1.000 ore di anime tra cult, novità e leggende senza tempo; Nasce D-Anime: Il nuovo canale Dynit su Prime Video dedicato all’animazione giapponese; Città Metropolitana Napoli e Comicon insieme per Anime a margine: il concorso di fumetti sulle adolescenze LGBTQIA+; Anime a margine, concorso di fumetto Lgbtqia+.

Nasce D Anime su Prime Video: 1.000 ore di anime tra cult, novità e leggende senza tempoIl 2 marzo Dynit lancia ufficialmente D Anime, il nuovo canale su Amazon Prime Video interamente dedicato agli anime. vgmag.it

Istruzioni per godersi al meglio il viaggio sulla Terra per le anime in sala d'attesa prima di nascere. Se dovessi risvegliarti in forma materiale, non andare nel panico. Questa condizione è temporanea. Ti è stata data l'opportunità di sperimentare la condizione u - facebook.com facebook

Anime imprigionate, fiori fragili, un confine labile tra sogno e realtà... @MariaRosariaSelo, "Fiori di Vetro", edito da Edizioni Vulcaniche. Il 10 marzo la scrittrice sarà in dialogo con la giornalista e scrittrice @GiocondaMarinelli e l'attrice @GabriellaVitiello. x.com