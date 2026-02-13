Quasi non si vedono ma significano tutto | perché in Cime tempestose di Emerald Fennell ci sono le virgolette?

Da cultweb.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra i titoli più discussi e attesi del 2026 spicca senza dubbio il nuovo adattamento di *Cime tempestose*, il capolavoro gotico di Emily Brontë. Questa versione, diretta dalla regista emergente Emerald Fennell, si distingue per l’uso innovativo delle virgolette intorno alle citazioni e ai dialoghi, un dettaglio che ha già fatto discutere gli appassionati. La scelta di inserire le virgolette tra i dialoghi e le citazioni, spesso poco visibili, mira a sottolineare i momenti di introspezione e ambiguità del testo originale, creando un effetto visivo che differenzia questa

Tra i titoli più discussi e attesi del 2026 spicca senza dubbio il nuovo adattamento di Cime tempestose, il capolavoro gotico di Emily Brontë. Diretto dalla visionaria Emerald Fennell (già regista di Saltburn ) e interpretato da Margot Robbie e Jacob Elordi, il film ha fatto parlare di sé ben prima del debutto in sala, che in Italia è stato ieri, 12 febbraio, ma che nel resto del mondo sarà a San Valentino. Tuttavia, oltre alle polemiche sulla scelta del cast o sull’estetica dei poster, chiaramente ispirati al kolossal Via col vento, un dettaglio grafico minuscolo ha attirato l’attenzione dei più attenti: il titolo ufficiale della pellicola compare racchiuso tra virgolette. 🔗 Leggi su Cultweb.it

quasi non si vedono ma significano tutto perch233 in cime tempestose di emerald fennell ci sono le virgolette

© Cultweb.it - Quasi non si vedono ma significano tutto: perché in “Cime tempestose” di Emerald Fennell ci sono le virgolette?

Approfondimenti su emerald fennell

Emerald Fennell ci riporta a CIME TEMPESTOSE

La nuova versione di Emerald Fennell riporta davanti agli occhi i personaggi di Emily Brontë.

“Cime Tempestose”, la recensione: il film di Emerald Fennell appaga tutti i sensi, ma Catherine e Heathcliff sono un’altra cosa

Questa sera nelle sale arriva la nuova versione di “Cime Tempestose”, il famoso romanzo di Emily Brontë.

Ultime notizie su emerald fennell

Argomenti discussi: Firenze, piazza dei Tigli nel degrado: buche, parcheggi confusi e stop ignorati; Perché il mercato italiano delle piscine è unico in Europa: l’analisi di Rossana Prola; Atalanta-Cremonese, le pagelle: Krstovic momento d'oro, 7,5. Audero male sui gol, 5; A Mondovì c'è una meraviglia dell'ingegneria gnomonica, ma in pochi la conoscono.

La ragnatela attorno ai marò che nessuno spezzaA quasi 20 mesi dell’incidente non si vedono soluzioni per Latorre e Girone. Napolitano e Letta devono sbloccare lo stallo Non è accertata la colpevolezza, non è accertata l’innocenza. I processi ... panorama.it