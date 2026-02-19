Metro 1 i lavori per il prolungamento vanno avanti ma mancano i 200 milioni del Ministero dei Trasporti per i treni
Il prolungamento della Metro 1 continua, ma senza i 200 milioni di euro promessi dal Ministero dei Trasporti i treni non arrivano. La II commissione Trasporti, guidata da Mauro Fava, ha visitato i cantieri per verificare lo stato dei lavori. Durante la visita, i tecnici hanno spiegato che le opere avanzano, ma la mancanza di fondi rischia di bloccare l’arrivo dei nuovi mezzi. La mancanza di finanziamenti mette a rischio la fine dei lavori prevista per l’anno prossimo. La situazione rimane difficile, anche con i treni ancora da acquistare.
"Alle attuali condizioni" apertura a fine 2027. Dodici treni ancora da acquistare: M5s ed Avs strillano Salvini La II commissione, quella dei Trasporti, presieduta dal forzista Mauro Fava, ha visitato i cantieri della metropolitana 1, quelli relativi all'atteso prolungamento della linea verso Collegno e Rivoli. Ieri, 18 febbraio, alla stazione Collegno Centro, oltre il presidente Fava, si sono presentati i consiglieri regionali Paola Antonetto, Marina Bordese e Roberto Ravello di Fratelli d'Italia, Gianna Pentenero, Monica Canalis, Nadia Conticelli e Laura Pompeo del Partito democratico, Sarah Disabato e Alberto Unia del Movimento 5 stelle (M5s).🔗 Leggi su Torinotoday.it
