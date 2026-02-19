Sanremo Newtalent la cantante casertana Sibilla tra gli artisti emergenti

Maria Sibilla, cantante casertana, ha ottenuto la partecipazione a Sanremo Newtalent, un evento importante per gli artisti emergenti. La scelta deriva dal suo talento e dalla sua determinazione, che le hanno permesso di superare numerose selezioni. Sibilla si esibirà con il suo brano originale, scritto di suo pugno, durante la fase finale della manifestazione. La giovane artista si prepara con impegno, consapevole che questa occasione potrebbe segnare la svolta della sua carriera. La sua esibizione si terrà tra pochi giorni sul palco di Sanremo.

L’edizione “Winter 2026”, in programma dal 24 al 28 febbraio nella Città dei Fiori, rappresenta come da tradizione una vetrina di alto profilo mediatico e artistico. Non si tratta soltanto di un concorso canoro, ma di un’autentica piattaforma di consacrazione per nuovi talenti: esibizioni televisive, contratti discografici per la produzione di singoli, visibilità nazionale e l’accesso al circuito internazionale “International Music Star” costituiscono opportunità concrete per chi dimostri carisma, personalità e valore interpretativo. Selezionata tra un ampio numero di candidati provenienti da tutta Italia, Sibilla salirà sul palco il 25 febbraio con il brano inedito “Flash”, scritto e prodotto dall’autore Vincenzo Napoletano.🔗 Leggi su Casertanews.it

Musica: Lino Management Berlin approda a Casa Sanremo 2026 con i suoi artisti emergentiLino Management Berlin arriva a Casa Sanremo 2026 portando con sé alcuni dei suoi artisti emergenti.

Svelata la scenografia del Festival di Sanremo, l’architetto: «Annulliamo la distanza tra gli artisti e il pubblico» – La fotoTra poche settimane il sipario si alza su Sanremo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.