Dalle fronde degli alberi ai velluti di Palazzo Giustiniani. La parabola della cosiddetta "famiglia nel bosco" approda nel cuore delle istituzioni romane, trasformando una vicenda di cronaca giudiziaria e servizi sociali in un caso politico-umanitario. Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i due genitori che avevano scelto per i propri figli una vita alternativa e selvaggia, sono stati ricevuti ieri da Ignazio La Russa. "La nostra verità nel dolore insopportabile" Catherine Birmingham si è presentata davanti ai taccuini con una lettera in inglese, poi tradotta, e un carico di lacrime che ha rotto gli argini quando ha pronunciato in italiano un "Grazie di cuore" rivolto alle telecamere. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - I "genitori nel bosco" al Senato. Catherine in lacrime: "Speriamo di tornare insieme"

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