Scuola Diedo i genitori invadono il comune con i disegni dei bambini

Durante il consiglio comunale di questa mattina, si è tenuta un'improvvisa azione (ci tengono a non chiamarla protesta) dei genitori degli alunni della scuola Diedo di Cannaregio, che hanno “invaso” la sala del consiglio portando i disegni dei bambini riguardo proprio la scuola. I disegni sono stati consegnati ai consiglieri comunali, ottenendo il plauso della presidente Ermelinda Damiano che ha confermato l'appoggio del consiglio alla loro vertenza. La scuola, di proprietà delle Suore della Riparazione di Milano e affittata dal comune da decenni, è al centro del dibattito da quando è emerso che non c'è stato il rinnovo dell'affitto per gli anni a venire. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

