I Bluvertigo tornano a Napoli il 23 luglio, a causa del grande successo del loro concerto all’Alcatraz di Milano, che ha registrato il tutto esaurito. La band, nota per il suo stile innovativo, ha deciso di proseguire il tour estivo nei festival italiani, portando sul palco le loro canzoni più amate. La data nel Noisy Naples Fest rappresenta un momento atteso dai fan, pronti a riscoprire le performance dal vivo del gruppo. La serata si preannuncia ricca di energia e musica coinvolgente.

Dopo il sold out del concerto all’Alcatraz di Milano, che segna il ritorno di uno dei gruppi musicali più importanti e innovativi del panorama italiano, i Bluvertigo annunciano un nuovo tour estivo nei principali festival italiani, che farà tappa anche a Napoli. La band che negli anni ha saputo portare dal vivo performance eclettiche e coinvolgenti, tra rigore tecnico e ironia pungente, anticipando linguaggi e influenzando intere generazioni, si esibirà il 23 luglio al Noisy Naples Fest, alla Mostra d’Oltremare. Morgan, Andy, Livio Magnini e Sergio Carnevale saranno in scena nella loro unica tappa in Campania, nella giornata inaugurale del festival prodotto da Make It Happen. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Bluvertigo in concerto al Noisy naples Fest, il grande ritorno della band a Napoli il 23 luglio

Noisy Naples Fest 2026, a Napoli arrivano Kasabian, Franz FerdinandKasabian, Franz Ferdinand e Skunk Anansie portano musica dal vivo a Napoli durante il Noisy Naples Fest 2026, che si svolge alla Mostra d’Oltremare.

Noisy Naples Fest 2026 alla Mostra d’Oltremare: Franz Ferdinand e Kasabian guidano la due giorniIl Noisy Naples Fest 2026, che si svolge alla Mostra d’Oltremare di Napoli, ha portato sul palco le band Franz Ferdinand e Kasabian, attratte dalla popolarità di questa manifestazione musicale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.