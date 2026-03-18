Urgnano quasi terminati i lavori alla Sala delle Quattro Stagioni finanziati con le indennità della giunta

A Urgnano si avvicina l’inaugurazione della Sala delle Quattro Stagioni al Castello Albani, con i lavori quasi terminati. I lavori sono stati finanziati con le indennità della giunta e stanno per concludersi. La data di apertura è vicina e l’evento rappresenta il risultato finale di un percorso di interventi di restauro e sistemazione. L’inaugurazione è prevista a breve.

Urgnano. Conto alla rovescia per l’inaugurazione della Sala delle Quattro Stagioni al Castello Albani. I lavori di restauro conservativo, ormai agli sgoccioli, restituiranno alla cittadinanza uno degli spazi più suggestivi e rappresentativi della Rocca. L’intervento, costato in tutto 32.500 euro, è in parte finanziato con la quota delle indennità relative al 2025 di sindaco e assessori: una prassi, avviata con l’insediamento della giunta nell’ottobre del 2021, che prevede la rinuncia al 30% delle retribuzioni da parte del sindaco e dei quattro assessori, per una cifra complessiva di circa 24mila euro all’anno reinvestita sul territorio. Il cantiere, avviato a novembre, si chiuderà nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Le “Stagioni della cultura” fioriscono a Piacenza: quindici progetti finanziatiPresentato l'esito del bando comunale volto a sostenere le iniziative proposte dal tessuto associativo e dalle diverse realtà operative sul... “Le Quattro Stagioni della Pace” – musica e teatro della narrazione con i giovani protagonistiL'evento si è svolto sabato 14 marzo 2026, dalle ore 21 alle ore 23, in sala consiliare, Comune di Montespertoli, con una grande partecipazione di...