Cantiere e-Brt arrivano le nuove pensiline sul tracciato del bus elettrico Bergamo-Dalmine - Foto
Sul tracciato del bus elettrico Bergamo-Dalmine, Cantiere e-Brt avanza secondo il cronoprogramma previsto. Sono in corso le installazioni delle nuove pensiline, contribuendo alla modernizzazione dell’infrastruttura di trasporto pubblico. I lavori si svolgono con attenzione ai tempi stabiliti, garantendo un miglioramento funzionale e un servizio più efficiente per gli utenti delle zone interessate.
IL CRONOPROGRAMMA. I lavori per la realizzazione dell’e-Brt Bergamo–Dalmine–Verdellino procedono nel rispetto del cronoprogramma. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
