I 100 anni di Tonino Bighini Festa grande a Basiago

A Basiago si è celebrato il centenario di Antonio Bighini, conosciuto come Tonino, con una festa organizzata dalla comunità e dall’amministrazione comunale. La ricorrenza ha coinvolto residenti e rappresentanti locali, riuniti per rendere omaggio alla lunga vita dell’abitante del paese. La cerimonia si è svolta nei giorni scorsi in occasione del compleanno di Bighini.

La comunità di Basiago e l’amministrazione comunale si sono unite nei giorni scorsi per festeggiare il traguardo dei cento anni di Antonio Bighini, figura storica del territorio nota a tutti come Tonino. Nato a Bubano il 22 marzo 1926, Tonino Bighini ha attraversato un secolo di storia rurale, segnato dalle difficoltà del secondo conflitto mondiale e dalla perdita prematura di un fratello proprio durante il passaggio del fronte nelle zone del faentino. Dopo i primi anni trascorsi a Cassanigo, la famiglia si stabilì definitivamente a Basiago, località dove ha trascorso l’intera esistenza tra la vita parrocchiale e la frazione di Reda. La sua... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I 100 anni di Tonino Bighini. Festa grande a Basiago Articoli correlati Leggi anche: Grande festa a Urbania per i 100 anni di Angela Topi Leggi anche: Festa grande per i 100 anni di Livio Marinelli a San Giovanni Teatino Approfondimenti e contenuti su Tonino Bighini Discussioni sull' argomento I 100 anni di Tonino Bighini. Festa grande a Basiago; Faenza, cento candeline per Antonio Bighini e Diana Linguerri; Faenza festeggia i due neo centenari Tonino Bighini e Diana Linguerri; Venti di burrasca: allerta meteo in Emilia-Romagna per la giornata di domani, 25 marzo. Faenza: Tonino Bighini ha compiuto 100 anniLa comunità di Basiago e l’amministrazione comunale si sono unite nei giorni scorsi per festeggiare il traguardo dei cento anni di Antonio Bighini, figura storica del territorio nota a tutti come Toni ... ravenna24ore.it