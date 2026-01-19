Festa grande per i 100 anni di Livio Marinelli a San Giovanni Teatino
San Giovanni Teatino celebra i 100 anni di Livio Marinelli, un importante momento di condivisione e riflessione sulla lunga vita e sulle radici della comunità. Questo traguardo rappresenta un'occasione per riconoscere il valore della storia personale e collettiva, sottolineando l’importanza della continuità e dell’identità locale. Un evento che unisce famiglia, amici e cittadini in un momento di riconoscimento e gratitudine.
San Giovanni Teatino festeggia i 100 anni di Livio Marinelli. Un traguardo eccezionale che parla di storia, di vita e di comunità. Il sindaco Giorgio Di Clemente e l'assessore Paolo Cacciagrano sabato hanno omaggiato il neocentenario portandogli gli auguri dell’amministrazione comunale e una.🔗 Leggi su Chietitoday.it
