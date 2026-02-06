Grande festa a Urbania per i 100 anni di Angela Topi

A Urbania, la città si riempie di festeggiamenti per Angela Topi che ha spento 100 candeline. Mercoledì il sindaco Marco Ciccolini e la vicesindaco Annalisa Tannino sono andati a trovarla, portando i saluti dell’intera comunità. Con amici e parenti, Angela ha celebrato un secolo di vita tra sorrisi e abbracci.

Cento candeline per Angela Topi, nuova centenaria di Urbania. Mercoledì il sindaco Marco Ciccolini e la vicesindaco Annalisa Tannino le hanno portato i saluti di tutti i cittadini, festeggiando assieme ad amici e parenti il traguardo raggiunto. Angela è originaria di Sant’Angelo in Vado ma risiede ad Urbania fin da giovane in seguito al matrimonio. Da allora risiede di fronte al palazzo ducale e proprio la via che porta dal centro a casa sua, costeggiando il palazzo, stava percorrendo quella mattina del 1944 quando il centro della città fu bombardato: "Eravamo andati a messa per pregare per la fine della guerra – ricorda ancora lucida e con lo sguardo attento Angela – ma all’uscita dalla chiesa la guerra è arrivata con tutta la sua forza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Grande festa a Urbania per i 100 anni di Angela Topi Approfondimenti su Urbania Angela Topi Festa alla residenza per anziani “Suor Angela Molari”, nonna Fernanda festeggia 100 anni Grande festa a San Cipriano Picentino per i 100 anni di Angelarosa Zoccola Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Urbania Angela Topi Argomenti discussi: Grande festa a Urbania per i 100 anni di Angela Topi; Prende il via il Carnevale di Venezia. Grande festa a Urbania per i 100 anni di Angela TopiCento candeline per Angela Topi, nuova centenaria di Urbania. Mercoledì il sindaco Marco Ciccolini e la vicesindaco Annalisa Tannino le hanno portato i saluti di tutti i cittadini, festeggiando ... msn.com Festa nazionale della Befana ad Urbania, 100 eventi in dieci locationTre giornate di spettacoli, giocolieri, laboratori, giochi, mercatini in un viaggio delle meraviglie allestito nel centro storico della cittadina. Dal 4 al 6 gennaio 2026 torna la magia con la 29/a ... ansa.it Un secolo di vita, una giornata di festa! Oggi il Sindaco Marco Ciccolini e l’Assessore ai Servizi Sociali Annalisa Tannino hanno celebrato un traguardo davvero speciale: i 100 anni della nostra concittadina Angela Topi. Un momento di grande festa e cond facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.