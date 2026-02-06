Rosario Coppola ucciso ad Arzano con 5 colpi si indaga per scambio di persona | somigliava al boss

La morte di Rosario Coppola ad Arzano si complica. È stato ucciso con cinque colpi di pistola il 4 febbraio, e ora gli inquirenti ipotizzano che possa essere stato un errore dei killer. La Dda di Napoli indaga sull’episodio, valutando se il killer abbia scambiato Coppola per qualcuno che somigliava a un boss. La vicenda resta avvolta nel mistero, mentre le forze dell’ordine cercano di fare luce sulla vicenda.

Le indagini della Dda di Napoli sull'omicidio di Arzano del 4 febbraio. Tra le ipotesi un errore dei killer che avrebbero sbagliato persona. Sparatoria ad Arzano, uomo ucciso con cinque colpi di pistola: è Rosario Coppola Questa mattina ad Arzano, in provincia di Napoli, la polizia continua le ricerche dei killer di Rosario Coppola. Agguato ad Arzano in via Sette Re: ucciso Rosario Coppola. Ferito 25enne Una sparatoria questa sera ad Arzano, in via Sette Re, ha fatto un morto e un ferito. Rosario Coppola, imbianchino di 52 anni, vittima dell'agguato avvenuto ieri sera ad Arzano, sarebbe estraneo alla galassia della criminalità organizzata, così come il ragazzo che era con lui in auto. I Carabinieri indagano per ricostruire l'accaduto

