Rosario Coppola ucciso ad Arzano con 5 colpi si indaga per scambio di persona | somigliava al boss

La morte di Rosario Coppola ad Arzano si complica. È stato ucciso con cinque colpi di pistola il 4 febbraio, e ora gli inquirenti ipotizzano che possa essere stato un errore dei killer. La Dda di Napoli indaga sull’episodio, valutando se il killer abbia scambiato Coppola per qualcuno che somigliava a un boss. La vicenda resta avvolta nel mistero, mentre le forze dell’ordine cercano di fare luce sulla vicenda.

Le indagini della Dda di Napoli sull'omicidio di Arzano del 4 febbraio. Tra le ipotesi un errore dei killer che avrebbero sbagliato persona.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Sparatoria ad Arzano, uomo ucciso con cinque colpi di pistola: è Rosario Coppola

Questa mattina ad Arzano, in provincia di Napoli, la polizia continua le ricerche dei killer di Rosario Coppola.

Agguato ad Arzano in via Sette Re: ucciso Rosario Coppola. Ferito 25enne

Una sparatoria questa sera ad Arzano, in via Sette Re, ha fatto un morto e un ferito.

rosario coppola ucciso adSparatoria ad Arzano, uomo ucciso con cinque colpi di pistola: è Rosario CoppolaSi chiamava Rosario Coppola, l’uomo di 51 anni che ieri sera è stato ucciso ad Arzano (Napoli). I suoi assassini sono ancora ricercati. Ferito anche il 25enne che si trovava con lui. fanpage.it

rosario coppola ucciso adNapoli, agguato ad Arzano: ucciso un uomo di 52 anni, ferito un 25enneUn uomo di 52 anni, Rosario Coppola, è stato ucciso a colpi da arma da fuoco ad Arzano, alle porte di Napoli. E’ rimasto ferito un giovane di 25 anni. I due sarebbero stati colpiti mentre si trovavano ... tg.la7.it

