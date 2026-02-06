Cinquantenne ucciso ad Arzano ipotesi choc sull?agguato | Scambio di persona

Un uomo di 50 anni è stato trovato morto questa mattina ad Arzano. La polizia indaga su un agguato che potrebbe aver avuto un errore di identità. Secondo le prime ipotesi, il killer avrebbe scambiato la vittima con un altro, pensando di colpire il nuovo reggente del clan Amato-Pagano. La scena del crimine lascia molti dubbi e i dettagli di questa vicenda sembrano confermare l’ipotesi di un errore fatale.

Un killer professionista, dalla mira infallibile, ma per niente fisionomista. Tanto da sbagliare la vittima e uccidere, al posto del nuovo reggente del clan Amato-Pagano, un malcapitato imbianchino, Antonio Coppola, 52 anni, che indossava ancora la tuta da lavoro, e ferire il suo amico, Antonio Persico, 25 anni, titolare di una barberia. I due mercoledì sera, ad Arzano, erano insieme nella Smart della vittima per discutere dei lavori di ristrutturazione del negozio che Persico voleva affidargli. Un errore di persona, tragico e devastante, è la inquietante ipotesi avanzata dagli inquirenti. Unica colpa di Rosario Coppola, quella di somigliare in maniera sorprendente al nuovo reggente della costola arzanese degli Amato–Pagano, vicino al clan Monfregolo, recentemente scarcerato e residente nella stessa zona.

