Il calcio svedese si trova a dover affrontare la notizia della morte di un giovane portiere di 20 anni, ucciso durante una sparatoria. Si tratta di un atleta che giocava in una squadra della terza divisione. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe esserci stato un errore di identificazione che ha portato alla tragica fine del giocatore. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Il mondo del calcio svedese è in lutto per la tragica scomparsa di Hugo Mosshagen, 20enne portiere del BK Forward, squadra della terza divisione. Il giovane atleta è stato vittima di una sparatoria avvenuta nel fine settimana a Örebro, mentre si trovava in una zona residenziale a riposo. Trasportato d’urgenza in ospedale, Mosshagen non è sopravvissuto alle ferite riportate, lasciando amici, compagni di squadra e tifosi in profondo shock. Secondo le prime ricostruzioni delle autorità locali, il delitto potrebbe essere stato un scambio di persona. Hugo non sarebbe stato il bersaglio dell’agguato: gli investigatori ritengono che gli aggressori stessero cercando un’altra persona presente sul luogo al momento degli spari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Hugo Mosshagen, il portiere ucciso in una sparatoria: possibile scambio di persona

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