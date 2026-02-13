Il Nicola Caputo negli Epstein files non è l'ex eurodeputato | la smentita dal deputato repubblicano

Il deputato repubblicano Thomas Massie ha chiarito oggi che il nome

Il deputato repubblicano Thomas Massie, che aveva divulgato i nomi di 6 persone contenuti negli Epstein files, smentisce che il "Nicola Caputo" sia il politico casertano: si tratta di una omonimia.🔗 Leggi su Fanpage.it

Nicola Caputo, ex eurodeputato del Pd ora passato a Forza Italia, finisce al centro di una nuova polemica.

Il deputato repubblicano Thomas Massie ha chiarito che l’ex europarlamentare Nicola Caputo non è coinvolto nel file Epstein, sostenendo che si tratta di un errore di identità e che il nome citato nei documenti non corrisponde all’esponente italiano.

"E' inevitabile che nei file su Epstein ci siano casi di omonimia. Ho buone ragioni per credere che il Nicola Caputo citato in uno dei documenti NON sia lo stesso Nicola Caputo che ha ricoperto la carica di membro del Parlamento europeo per l'Italia". Lo scrive - facebook.com facebook

