Incertezza in Rai | il caso Alberto Angela e le polemiche sul programma di Tommaso Cerno

Alberto Angela si trova nel centro di una disputa interna alla Rai, a causa di tensioni sul suo ruolo e sulla programmazione. La questione ha coinvolto anche il dibattito sui contenuti trasmessi e sulla gestione delle figure di spicco. Recentemente, alcune scelte editoriali hanno alimentato le critiche interne, creando incertezza sul futuro del divulgatore. La situazione si fa sempre più complessa e richiede chiarimenti immediati. La direzione dell’emittente dovrà affrontare questa fase di instabilità.

© Dayitalianews.com - Incertezza in Rai: il caso Alberto Angela e le polemiche sul programma di Tommaso Cerno

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il futuro in bilico del divulgatore. “Del futuro non v’è certezza”, scriveva Lorenzo de’ Medici nella “Canzona di Bacco”. Una frase che oggi sembra adattarsi perfettamente alla situazione di Alberto Angela e al suo rapporto con la Rai. Secondo quanto emerso nei giorni scorsi, il noto divulgatore scientifico sarebbe senza contratto da diversi mesi, una circostanza che ha alimentato interrogativi e polemiche. A sollevare pubblicamente la questione è stato il Movimento 5 Stelle, che ha puntato il dito contro le scelte economiche dell’azienda di servizio pubblico. Il malcontento nasce soprattutto dal confronto con le risorse stanziate per un nuovo programma affidato a Tommaso Cerno: 850.🔗 Leggi su Dayitalianews.com Tommaso Cerno nella tempesta: Rai sotto accusa, il Movimento 5 Stelle tira in ballo Alberto Angela!Tommaso Cerno ha scatenato una polemica sulla Rai, portando alla luce un assegno da 848mila euro. Leggi anche: Rai, dopo il caso Pucci nuova polemica del Pd contro Tommaso Cerno: “No al suo nuovo programma sulla tv pubblica” Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Masso di Arenzano, ancora incertezza sulla data del brillamento; Trappole e incertezza sulla strada per Martinsicuro; Alto Adige, indice di fiducia gennaio in calo. Ebner: L’incertezza delle famiglie altoatesine resta elevata; Il mio nome è Riccardo Cocciante: il primo docufilm evento in onda il 4 marzo su Rai 1. Dove si vedranno i Mondiali in chiaro? Duello Rai-Mediaset, anche se l’Italia…C'è ancora grande incertezza su dove si potranno vedere i Mondiali di calcio in Italia, a prescindere se gli azzurri ci saranno o ... calcioatalanta.it Rai Sport, da Bulbarelli a Petrecca: l’incertezza ha vinto sulla programmazione, i motivi principali di un fallimento televisivoRai Sport in stato di agitazione dopo la telecronaca di Petrecca alla cerimonia d'apertura di Milano-Cortina 2026. Ora Bulbarelli torna in cabina di commento per la fine dei Giochi Olimpici invernali, ... msn.com Una situazione che ricorda quella di Fabio Fazio Alberto Angela senza contratto con la Rai: https://fanpa.ge/2K9G6 - facebook.com facebook La serata evento con Alberto Angela a #Versailles, col più lungo piano sequenza della storia della tv, andrà in onda lunedì 2 marzo, nella prestigiosa collocazione del primo lunedì post- #Sanremo2026. La nuova edizione di #Ulisse da lunedì 13 aprile al 4 ma x.com