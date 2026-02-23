Tre sull’altalena | enigmi risate e riflessioni al Sipario Strappato di Arenzano

Il teatro Il Sipario Strappato di Arenzano ospita “Tre sull’altalena”, uno spettacolo di Luigi Lunari che nasce dall’ispirazione di un episodio reale accaduto a bambini nel parco. La rappresentazione combina enigmi, risate e riflessioni, coinvolgendo il pubblico con le storie di tre giovani personaggi. La regia di Alberto Giusta dà vita a un racconto intimo e divertente, interpretato da attori che catturano l’attenzione sin dalle prime battute. La serata promette di offrire un momento di svago e pensiero.

Tre uomini – un commendatore, un capitano dell’esercito e un professore – si ritrovano nello stesso luogo per motivi diversi: il commendatore per un incontro galante, il capitano per trattare l’acquisto di materiale bellico, il professore per ritirare un pacchetto. Ma cos’è esattamente quel luogo? Un albergo comodo e discreto, un ufficio per affari, o una casa editrice? E se tutti e tre avessero avuto l’indirizzo sbagliato? Bloccati per tutta la notte dall’allarme per un’esercitazione anti-inquinamento, i tre uomini cominciano a sospettare che la stanza sia un’anticamera per l’aldilà e che forse loro siano già morti, in attesa del giudizio. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

