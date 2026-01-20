O figgio do baron | risate in dialetto al Sipario Strappato di Arenzano

Il Teatro Il Sipario Strappato di Arenzano ospita sabato 24 gennaio la commedia dialettale “O figgio do baron”, interpretata dalla Compagnia Teatrale Don Bosco e diretta da Gian Solimano. L’appuntamento offre un’occasione per riscoprire la tradizione teatrale ligure attraverso un testo ricco di ironia e autenticità, rappresentando un momento di svago e cultura nel rispetto della lingua e delle radici locali.

Sabato 24 gennaio la commedia dialettale torna al Teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 156) con "O figgio do baron", a cura della Compagnia Teatrale Don Bosco, per la regia di Gian Solimano, uno spettacolo che porta in scena la tradizione del teatro ligure con ironia e vivacità.

