In Italia mi dissero ‘non c’è più spazio per te perché non hai più l’età’ volevo ritirarmi Ora recito con Al Pacino la prima volta che l’ho visto mi sono inginocchiata | parla Sabrina Impacciatore

In Italia le avevano detto che non c’era più spazio per lei perché non aveva più l’età. La sua voglia di fermarsi era forte, voleva ritirarsi, ma ora ha trovato successo in America. Recita con Al Pacino e, la prima volta che lo ha incontrato, si è inginocchiata. La sua carriera ha preso una piega diversa da quella che si aspettava, e oggi si gode quei momenti di gloria che in Italia sembravano impossibili.

In Italia le avevano detto “non c’è più spazio per te perché non hai più l’età”, in America invece il successo le è letteralmente esploso tra le mani. Sabrina Impacciatore sta vivendo un momento d’oro, quello che lei definisce “una rivoluzione copernicana”. Dal provino registrato da sola per The White Lotus in poi, non si è più fermata: è forse una delle poche attrici italiane ad aver sfondato davvero in America, tanto che la serie The Paper (che ha debuttato il 26 gennaio su Sky e Now) ha conquistato pubblico e critica ed è già in realizzazione la seconda stagione. Ma non solo: Jimmy Kimmel e Jimmy Fallon se la contendono nei loro late show, e Julian Schnabel l’ha voluta nel suo nuovo film, In the Hand of Dante, dove recita con Al Pacino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

