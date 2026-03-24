In un'intervista, una cantante e conduttrice italiana ha dichiarato di aver 58 anni e di non aver mai ricorso al botox. Ha inoltre confermato di avere un compagno di 41 anni. La donna ha precisato che il suo intervento non intende criticare chi sceglie di sottoporsi a trattamenti estetici, ma promuovere la libertà di invecchiare senza sentirsi obbligati a nascondere il passare del tempo.

Milano – Premessa: "Non è un post contro chi lo fa” (il ritocchino), ma è “un post a favore della libertà di invecchiare senza vergogna”. Firmato: Paola Maugeri. Acconciatura scapigliata, sorriso aperto, occhiali da sole neri, cornice di palme esotiche, bracciali e anellino al naso, posa da yoga, l’espressione di chi si gode la vita. Pieno relax. E una frase che è un manifesto: “Ho 58 anni, non ho mai fatto botox e ho un compagno di 41. Non lo dico per vantarmi. E non lo dico per giudicare chi fa scelte diverse dalle mie. Lo dico perché trovo triste che una donna, per sentirsi ancora desiderabile, debba pensare di cancellare ogni traccia del tempo dal proprio volto”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Paola Maugeri: “Ho 58 anni, non ho mai fatto botox. E sì: ho un fidanzato di 41”

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