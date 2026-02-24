Trump condivide un video creato con IA in cui segna contro il Canada | il caso politico dopo l’oro olimpico
Trump ha condiviso un video generato dall’intelligenza artificiale in cui critica il Canada, in risposta alla vittoria del Team USA nell’oro olimpico. Il video mostra immagini esagerate e simboli satirici, creando un forte impatto online. La mossa ha acceso immediatamente il dibattito sui limiti dell’uso dell’IA in ambito politico e mediatico. La reazione pubblica si concentra sulla controversia derivata da questa scelta.
Non è bastata la vittoria sul ghiaccio. Quando domenica sera il Team USA ha conquistato l’oro olimpico nell’hockey maschile battendo il Canada 2-1 in una finale thrilling a Milano, la Casa Bianca ha deciso che il trionfo sportivo meritava un seguito politico. E quale modo migliore se non pubblicare sui social un’immagine di un’aquila calva americana che calpesta un’oca canadese. La provocazione non è arrivata a caso. È stata una risposta chirurgica a una dichiarazione dell’ex premier canadese Justin Trudeau, che nel febbraio dello scorso anno aveva twittato con orgoglio: “ Non potete prendervi il nostro paese e non potete prendervi il nostro gioco “. 🔗 Leggi su Screenworld.it
L’eroe Usa è Jack Hughes: segna il gol vittoria contro il Canada dopo aver perso due denti per una bastonata (video)Jack Hughes ha segnato il gol decisivo contro il Canada, dopo aver perso due denti a causa di una bastonata, e questa azione ha deciso la vittoria degli Stati Uniti nella finale olimpica di hockey su ghiaccio a Milano Cortina 2026.
Usa nella storia: oro olimpico nell’hockey. Battuto il Canada. Trump: "Wow! Che partita"Gli Stati Uniti conquistano l’oro olimpico nell’hockey, battendo il Canada in finale.
Approfondimenti, notizie e discussioni
Temi più discussi: Meloni dopo le critiche di Merz a Trump: Europa e Stati Uniti devono lavorare insieme. La cultura Maga? Non condivido le critiche; Meloni: Non condivido critiche di Merz al mondo Maga. Italia nel Board di Trump come osservatore; Non illudetevi: Trump resta forte - Appunti; Dazi, Palazzo Chigi prende atto della sentenza. Timori per altre misure e occhi sul Congresso.
Trump e il caos hockey: il video con la rissa, il no della nazionale femminile dopo la gaffe e la bufera su quella maschileIl rifiuto della Nazionale femminile di hockey riaccende la bufera su Trump per l'infelice battuta fatta a quella maschile (anch'essa nel mirino), celebrata con un video imbarazzante ... sport.virgilio.it
Trump segna nella sfida a hockey contro il Canada, il video realizzato con la AI postato dal presidente UsaDonald Trump sul ghiaccio per la sfida di hockey tra Stati Uniti e Canada. Il presidente Usa protagonista di un video, realizzato con l'intelligenza artificiale e condiviso dallo stesso Trump sul suo ... msn.com
@UispNazionale condivide la condanna di @AOIcooperazione nei confronti dell'organismo internazionale promosso dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump uisp.it/nazionale/pagi… x.com
#USA #Israele #Iran Il Presidente #Trump condivide la notizia sul Wall Street Journal secondo cui il #Pentagono si prepara a inviare un'altra portaerei in Medio Oriente. - facebook.com facebook