Perché il video virale di un coyote che insegue Beep Beep è un falso creato con l'IA
Un video diffuso sui social mostra un coyote che insegue un roadrunner, suscitando attenzione e curiosità. Tuttavia, si tratta di un’immagine creata con l’uso dell’intelligenza artificiale, che ha generato un contenuto falso ma convincente. Questa vicenda evidenzia come le tecnologie di deepfake possano influenzare la percezione pubblica, sottolineando l’importanza di verificare le fonti e distinguere tra realtà e finzione online.
Un video diventato virale sui social mostra un coyote che insegue un roadrunner (un uccello) a tutta velocità. Le immagini richiamano in modo sin troppo aderente le scene comiche di Will il Coyote e Beep Beep, e infatti si tratta di un falso creato con l'intelligenza artificiale (IA). Ecco cosa c'è che non torna. 🔗 Leggi su Fanpage.it
