Accusato di aver palpeggiato una cosplayer durante il Rimini Comix | 20enne assolto

Un giovane di 20 anni, residente a Bologna, è stato assolto dall'accusa di aver molestato una cosplayer durante Rimini Comix. La vicenda, che aveva attirato l'attenzione pubblica, si è conclusa con la sentenza di non colpevolezza, confermando l’assenza di prove sufficienti a sostenere l’accusa. La decisione ha chiarito la posizione del ragazzo, che ora può riprendere la sua vita senza conseguenze giudiziarie.

Secondo quanto aveva raccontato la presunta vittima, un ragazzo si era avvicinato a lei da dietro e l'aveva toccata nelle parti intime: la vicenda si chiude con un 20enne assolto per non aver commesso il fatto Assolto per non aver commesso il fatto. Si conclude così la vicenda che vedeva coinvolto un 20enne di origini tunisine, residente a Bologna, accusato di aver molestato una 31enne piemontese durante la manifestazione dedicata ai fumetti, Rimini Comix. I fatti risalgono al 21 luglio del 2024 e il giovane, difeso dall'avvocato Matteo Paruscio, era stato identificato poco dopo l'intervento, direttamente sul posto, da parte delle forze dell'ordine.

