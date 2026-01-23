Violenza sessuale a Ponza | assolto il romano accusato di aver stuprato una 16enne

Un uomo di Roma è stato assolto in giudizio abbreviato dall'accusa di aver violentato una ragazza di 16 anni sull'isola di Ponza, due anni fa. La decisione si è basata sulle evidenze emerse durante il procedimento, che hanno portato alla sua piena assoluzione. La vicenda ha suscitato attenzione pubblica, ma il verdetto ha concluso il percorso giudiziario con un esito favorevole all'imputato.

È stato assolto in giudizio abbreviato il romano accusato di aver violentato una 16enne nell'estate di due anni fa sull'isola di Ponza (Latina). La vicenda risale al 7 luglio del 2024 quando la giovane denunciò di essere stata costretta a subire un rapporto sessuale all'interno di un appartamento.

