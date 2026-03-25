Lunedì 23, a Ferrara, si è svolto un incontro con Mohammed Timraz, giovane studente palestinese e ideatore del progetto ‘Heart of Gaza’. La visita ha avuto come obiettivo la presentazione dell’iniziativa, che mira a raccontare le esperienze e le difficoltà della popolazione di Gaza attraverso un’esposizione artistica. L’evento ha coinvolto un pubblico interessato a conoscere il progetto e il suo significato.

Ferrara ha fatto da cornice, lunedì 23, a un incontro intenso con Mohammed Timraz, giovane studente palestinese e ideatore del progetto ‘Heart of Gaza’. Un momento di confronto che ha accompagnato la mostra, già ospitata in oltre 150 città nel mondo, portando anche qui le voci, i sogni e le ferite dei bambini della Striscia di Gaza. Il progetto nasce con l’obiettivo di restituire ai più piccoli uno spazio di infanzia in un contesto in cui l’infanzia stessa sembra essere stata cancellata. A Gaza, infatti, gli spazi ricreativi sono stati distrutti. Da qui l’idea di creare luoghi protetti, seppur temporanei, dove bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni possano disegnare, dipingere e semplicemente vivere la propria infanzia, nonostante la guerra. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - ‘Heart of Gaza’, la mostra che ci mette il cuore per raccontare l’indicibile: l'incontro con l'ideatore

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