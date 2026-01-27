In biblioteca a Spinea la mostra HeArt of Gaza

La mostra “HeArt of Gaza”, allestita presso la biblioteca di Spinea dal 6 al 22 febbraio, fa parte del progetto “We are not alone”. Un’occasione per conoscere e riflettere attraverso opere d’arte sul contesto di Gaza, in un contesto culturale accessibile e rispettoso. L’esposizione si tiene a Villa Simion, offrendo uno spazio dedicato alla sensibilizzazione e alla cultura in un luogo di incontro della comunità.

Dal 6 al 22 febbraio lo spazio espositivo di Villa Simion, sede della biblioteca Comunale di Spinea, ospiterà la mostra “HeArt of Gaza” collegata al progetto “We are not alone”, inaugurata venerdì 6 febbraio alle 17.30 nella sala emeroteca.Un progetto che sta già girando in molte altre città.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Approfondimenti su Villa Simion

Scopri gli eventi dedicati a gastronomia, musica e cultura nelle province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Ferrara e Rimini.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Villa Simion

Argomenti discussi: Spinea, un programma di eventi per la Giornata della Memoria 2026.

Furti in ospedale e in biblioteca: denunciati due fratelli di SpineaMIRANO - I Carabinieri di Mirano hanno denunciato due fratelli di Spinea, di 25 e 27 anni, per furti in ristorante, in biblioteca e all’ospedale. L’indagine è partita da un furto avvenuto in un locale ... ilgazzettino.it

Una biblioteca su ruote esce da Villa Simion per raggiungere i quartieriUna biblioteca su ruote esce da Villa Simion per raggiungere i quartieri più distanti dal centro città. L'iniziativa, a Spinea, potrebbe prendere piede già in autunno. Tutto nasce dalla proposta fatta ... ilgazzettino.it

Laboratorio teatrale in biblioteca a Spinea Lunedì 19 gennaio, alle ore 18.00, presso la Biblioteca comunale di Spinea, Sandra Mangini e Helga Greggio presenteranno un nuovo laboratorio di teatro che prenderà avvio martedì 3 febbraio. Un’esperienza di t - facebook.com facebook