Gastronomia musica cultura E la mostra ’HeArt of Gaza’

Scopri gli eventi dedicati a gastronomia, musica e cultura nelle province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Ferrara e Rimini. Tra queste iniziative, si inserisce la mostra ’HeArt of Gaza’, un’occasione per approfondire temi e storie legate a un contesto complesso e significativo. Un percorso di incontri e appuntamenti pensati per arricchire il territorio e offrire momenti di riflessione e condivisione.

Appuntamenti con la cultura, la buona cucina e la musica nelle province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Ferrara e Rimini. Ecco alcuni appuntamenti in questo weekend e anche in alcuni giorni della prossima settimana. A Cesena domani alle 20.30 al teatro Bonci, sul palco 'John De Leo – Grande Abarasse Orchestra': un'esperienza travolgente, tra jazz, rock, elettronica e musica classica. Sempre a Cesena, a Montiano domenica si terrà la Festa del Maiale: ciccioli, mercatini e stand gastronomici dalle 9 per le vie del centro. Le specialità culinarie tornano protagoniste nel weekend anche a Cervia, a Ravenna: in programma domani e domenica dalle ore 10.

