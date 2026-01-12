Meghan Markle potrebbe tornare presto nel Regno Unito | Con lei ci sarà anche Harry

Si ipotizza che nel 2026 Meghan Markle possa fare ritorno nel Regno Unito, accompagnata dal marito Harry, in occasione degli Invictus Games. Secondo alcune fonti, il loro arrivo dipenderebbe dall’implementazione di specifiche misure di sicurezza. Questa possibile presenza rappresenta un evento di interesse pubblico, collegato sia alla vita privata che agli impegni ufficiali dei duca e duchessa del Sussex.

Il 2026 potrebbe essere l'anno del ritorno di Meghan Markle nel Regno Unito. Secondo diverse fonti, infatti, la Duchessa del Sussex potrebbe arrivare in Gran Bretagna con suo marito Harry in vista degli Invictus Games, a patto che siano attuate delle precise misure di sicurezza. Il ritorno di Meghan Markle nel Regno Unito. Dopo quattro anni, Meghan Markle potrebbe tornare nel Regno Unito la prossima estate: la Duchessa di Sussex dovrebbe infatti unirsi al marito Harry per partecipare a un evento degli Invictus Games a Birmingham, il prossimo 10 luglio. Sono tuttavia ancora in discussione alcuni dettagli legati alla sicurezza della coppia.

