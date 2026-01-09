Spaccio tre pusher in manette | sequestrati 180 grammi di hashish e 27 grammi di coca

Nella giornata di mercoledì 7 gennaio, a Treviolo, Scanzorosciate e Gazzaniga, sono stati eseguiti tre arresti per droga. Durante le operazioni sono stati sequestrati 180 grammi di hashish e 27 grammi di cocaina. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nel territorio.

Treviolo. Sono tre gli arresti per droga effettuati nella giornata di mercoledì 7 gennaio a Treviolo, Scanzorosciate e Gazzaniga. Nel primo caso i carabinieri della stazione di Curno si sono imbattuti in un'auto ferma nel parcheggio di un parco di Treviolo noto per l'attività di spaccio. Aveva i fari spenti e il motore acceso, così i militari si sono avvicinati per un controllo. Il conducente, D.C., 26 anni, senza fissa dimora e disoccupato, è stato perquisito. Addosso aveva un panetto di hashish da 80 grammi parzialmente porzionato, un taglierino sporco di sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e un rotolo di cellophane.

