L’Italia si prepara ai playoff mondiali, dove affronterà un avversario che ha un vantaggio importante. La squadra italiana cerca di superare la paura e concentrarsi sulla partita, mentre l’altra formazione si presenta forte e determinata. La sfida si avvicina e i giocatori sono in attesa di scendere in campo per cercare di ribaltare le aspettative.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il playoff per la qualificazione al Mondiale è alle porte per l’Italia, che si trova a dover affrontare il difficile compito di superare le paure accumulate negli ultimi anni, come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport. Gli Azzurri devono mettere da parte la triste esperienza delle ultime due edizioni, non riuscendo a qualificarsi. La Nazionale Italiana mira a raggiungere il Mondiale per la prima volta dal 2014 e affronterà il Nord Irlanda nella semifinale dei playoff il prossimo 26 marzo a Bergamo. Se il team avrà successo, si troverà a competere nella finale contro il Galles o la Bosnia-Erzegovina. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - L’Italia deve superare la paura: l’avversario ha un vantaggio significativo nei playoff mondiali.

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