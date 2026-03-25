La ministra del Turismo è arrivata nel suo ufficio circa trenta minuti di ritardo rispetto all’orario previsto. Non ha risposto alle domande dei giornalisti che chiedevano se avesse intenzione di dimettersi. La giornata di lavoro si svolge interamente all’interno del ministero, situato in via di Villa Ada. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a eventuali dimissioni o cambiamenti nel suo ruolo.

La ministra Daniela Santanchè è arrivata al ministero del Turismo a via di Villa Ada dove l’attendono una mattinata e un pomeriggio di lavoro. A bordo di un’auto blu accompagnata dalla scorta è arrivata – secondo quanto riferisce l’ Ansa – con più di mezz’ora di ritardo, alle 10.05, rispetto all’orario annunciato e previsto. Il folto gruppo di giornalisti presenti le ha chiesto se ha intenzione di dimettersi e se sono confermati gli appuntamenti della giornata ma non ha avuto nessuna risposta. Nei propri uffici la ministra sta continuando a ricevere le persone previste nell’agenda odierna. Ciò che è certo è che non parteciperà alla presentazione del libro “Il Paese delle tradizioni” alla sala stampa della Camera dei deputati alle 14. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ha intenzione di dimettersi?”, Santanchè non risponde ai giornalisti (arrivando 30 minuti in ritardo al Ministero)

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