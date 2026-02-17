giovanna casadio addio alla storica firma del giornalismo italiano

Giovanna Casadio, giornalista parlamentare di lunga data, è morta ieri a causa di una grave malattia. La sua scomparsa ha suscitato reazioni di cordoglio tra politici di tutti gli schieramenti, che ricordano la sua capacità di analizzare con precisione ogni evento politico. Casadio era nota per il suo stile diretto e per aver coperto numerosi momenti chiave delle legislature italiane, spesso svelando dettagli nascosti nelle sue inchieste.

Cordoglio bipartisan dal mondo politico per la perdita della cronista parlamentare. Il Pd: “Giornalista acuta e rigorosa” Si è spenta a 72 anni Giovanna Casadio, storica cronista parlamentare di La Repubblica. Nata a Trapani, combatteva da tempo contro una malattia. La notizia è stata diffusa dal quotidiano per cui lavorava da anni, che l’ha salutata come una “caparbia gentildonna del giornalismo politico”, ricordandone il rigore e la passione. Numerosi i messaggi di cordoglio che sono arrivati dal mondo politico. Il presidente dei senatori del Partito Democratico, Francesco Boccia, ha parlato di una “giornalista curiosa e acuta”, attenta osservatrice delle dinamiche del centrosinistra e del percorso di nascita del Pd. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

