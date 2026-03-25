Guida un suv a quindici anni L’amico ha un coltello in tasca

Un ragazzino di 15 anni guidava un suv di proprietà del padre, accompagnato da due amici di 16 anni. Durante il viaggio, uno dei due amici aveva in tasca un coltello a serramanico. La presenza del coltello è stata segnalata alle autorità, che hanno avviato le verifiche del caso. La polizia ha fermato il veicolo e ha controllato i giovani a bordo.

Alla guida del suv del papà un ragazzino di appena 15 anni. A bordo due amici di 16, uno ha in tasca un coltello a serramanico. È notte fonda a Ballabio, alle porte della Valsassina. I carabinieri di pattuglia impegnati in un posto di controllo vedono i fari di un’auto avvicinarsi. Il conducente sembra rallentare, quasi tentennare. I militari comprendono che qualcosa non quadra, espongono la paletta e intimano l’alt. Si abbassa il finestrino: nell’abitacolo ci sono tre adolescenti. Chiedono la patente al guidatore, ma non ce l’ha, non perché l’abbia dimenticata a casa, ma perché è un 15enne. Scatta la perquisizione per capire cosa ci facciano in giro a quell’ora e a chi appartenga la macchina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Guida un suv a quindici anni. L’amico ha un coltello in tasca Articoli correlati Leggi anche: Ragazzino scoperto alla guida dell'auto del padre senza patente. E il suo amico ha un coltello Scoperto mentre confeziona sigarette all'hashish insieme all'amico: in tasca ha 2mila euroÈ stato sorpreso in un atteggiamento sospetto mentre, in compagnia di un amico, confezionava sigarette artigianali estraendo più volte qualcosa dal... Contenuti utili per approfondire Guida un suv a quindici anni L'amico ha... Discussioni sull' argomento Guida un suv a quindici anni. L’amico ha un coltello in tasca; Ballabio, suv fermato dai CC: alla guida un 15enne. Denunciato; Minorenne alla guida dell’auto del padre senza patente; l'amico ha un coltello in tasca; Incidente a Borgo Faiti, gravissima una 24enne. Guida un suv a quindici anni. L’amico ha un coltello in tascaAlla guida del suv del papà un ragazzino di appena 15 anni. A bordo due amici di 16, uno ha in tasca un coltello a serramanico. È notte fonda a Ballabio, alle porte della Valsassina. I carabinieri di ... ilgiorno.it Ennesimo tributo al nostro animale-guida preferito dopo il tasso del miele. - facebook.com facebook Le nuove linee guida del ministro Valditara puntano sul primato della lingua italiana, dell'identità occidentale e delle esperienze studio lavoro. Ma studenti e docenti si interrogano sui rischi di una scuola a due velocità x.com