Ragazzino scoperto alla guida dell' auto del padre senza patente E il suo amico ha un coltello

Un ragazzino è stato fermato dai carabinieri mentre guidava un'auto di proprietà del padre senza aver conseguito la patente. A bordo con lui c'era un amico che aveva un coltello. L'episodio si è verificato in un'area urbana durante un normale controllo di routine. Il veicolo è stato sottoposto a verifica e i due giovani sono stati accompagnati in caserma.

La vettura è stata fermata dai carabinieri a Ballabio durante un controllo. Al volante un quindicenne Fermato dai carabinieri alla guida dell'auto del padre pur senza avere la patente. E in macchina con lui viaggiava un amico in possesso di un coltello. E' accaduto in Valsassina durante un posto di controllo dei carabinieri di Lecco organizzato a notte fonda a Ballabio. Un Suv attrae l’attenzione dei militari che impongono l’alt e scoprono che a bordo ci sono tre giovanissimi residenti in Valsassina: l’autista ha solamente 15 anni ed è naturalmente senza patente. Uno dei suoi amici, sedicenne, controllato, ha addosso un coltello a scatto che viene sequestrato. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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