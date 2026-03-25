Guida pratica per coppie alla deriva in scena al Teatro Metamorfosi con Massimiliano Vado e Danila Stalteri

Al Teatro Metamorfosi di Rutigliano va in scena “Guida pratica per coppie alla deriva”, interpretata da Massimiliano Vado e Danila Stalteri. L’evento si inserisce nella programmazione della prima stagione del teatro, dedicata a rappresentazioni di teatro contemporaneo e di grande richiamo. La compagnia teatrale ha annunciato lo spettacolo attraverso comunicati ufficiali, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sugli attori.

Il Teatro Metamorfosi di Rutigliano prosegue la sua prima stagione con un appuntamento imperdibile all’insegna del teatro brillante e contemporaneo. Sabato 18 aprile andrà in scena, alle 21, “Guida pratica per coppie alla deriva”, commedia firmata da Michele Riml, tradotta da Monica Capuani, con protagonisti Massimiliano Vado e Danila Stalteri, per la regia di Nicola Pistoia. Lo spettacolo si inserisce nel cartellone fortemente voluto e curato dalla direzione artistica di Giusy Marrone, che ha costruito una stagione capace di attraversare generi, linguaggi e sensibilità differenti, offrendo al pubblico un’ampia proposta culturale. “Guida... 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - "Guida pratica per coppie alla deriva" in scena al Teatro Metamorfosi con Massimiliano Vado e Danila Stalteri Articoli correlati “Cercando Monica amando”: al Teatro Garage un omaggio alla Vitti con Danila Stalteri e Massimiliano VadoVenerdì 16 gennaio, alle ore 21, al Teatro Garage è in programma lo spettacolo “Cercando Monica amando” di Ilaria Agostini con Danila Stalteri (nella... Al Teatro Metamorfosi in scena lo spettacolo “Nel Ripostiglio di Mastro Geppetto”Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Il Teatro... Tutti gli aggiornamenti su Teatro Metamorfosi Discussioni sull' argomento Domenica 19 aprile Concerto con Aperitivo: OPTER ENSEMBLE in Il Corno e la sua storia @ Teatro Paisiello di Lecce; Venerdì 27 marzo al Teatro Forma la nuova star del jazz inglese Emma Smith, nota anche come componente del trio The Puppini Sisters; Raffo Parco Gondar: il 6 aprile ritorna il Festival di Pasquetta con 8 palchi, 200 artisti, 15 ore di musica con Sud Sound System, Welo e tanti altri. Firenze, in scena ‘Guida pratica per coppie alla deriva’ al Teatro di CestelloFirenze, 28 gennaio 2025 - Una coppia d'assi per una crisi di coppia. Danila Stalteri e Massimiliano Vado, arrivano a Firenze, sul palco del Teatro di Cestello, in data unica, domenica 2 febbraio, ore ... lanazione.it Metamorfosi, si chiude la quinta stagione al Teatro Papini di Pieve Santo Stefano - facebook.com facebook