Cercando Monica amando | al Teatro Garage un omaggio alla Vitti con Danila Stalteri e Massimiliano Vado

Venerdì 16 gennaio al Teatro Garage va in scena “Cercando Monica amando”, uno spettacolo di Ilaria Agostini interpretato da Danila Stalteri e Massimiliano Vado. L’evento rende omaggio alla figura e alla carriera dell’attrice Monica Vitti, offrendo uno sguardo approfondito sulla sua storia attraverso una rappresentazione teatrale. Un’occasione per conoscere e riflettere sulla figura iconica del cinema italiano.

