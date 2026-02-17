Al Teatro Metamorfosi in scena lo spettacolo Nel Ripostiglio di Mastro Geppetto

Il Teatro Metamorfosi di Rutigliano presenta lo spettacolo “Nel Ripostiglio di Mastro Geppetto”, che ha riscosso grande interesse tra i bambini. La rappresentazione è stata organizzata dopo che il teatro ha ricevuto una nuova serie di finanziamenti pubblici, destinati a promuovere gli eventi per giovani spettatori. L’evento si terrà questa settimana, coinvolgendo un pubblico di famiglie e scuole locali.

Il Teatro Metamorfosi di Rutigliano è pronto ad aprire le sue porte anche al pubblico dei più piccoli per ad accogliere un nuovo e atteso appuntamento della stagione firmata dalla direzione artistica di Giusy Marrone. Il 15 marzo andrà, dunque, in scena "Nel Ripostiglio di Mastro Geppetto" di Armamaxa Teatro alle 19,30. Spettacolo che conferma con forza e coerenza la visione della direzione artistica, attenta a costruire una programmazione capace di parlare a pubblici diversi, senza mai trascurare il teatro dedicato a bambini e ragazzi.