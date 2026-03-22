Sabato 21 marzo, le notizie in diretta riguardano l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, con missili lanciati contro Tel Aviv, Arad e Dimona. In Israele si registrano circa cento feriti a causa dei raid provenienti da Teheran, mentre il governo statunitense afferma di essere vicino a raggiungere obiettivi militari. Un documento del G7 chiede di fermare i raid iraniani e di riaprire lo stretto di Hormuz.

Le notizie di sabato 21 marzo sull'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, in diretta. L'offensiva dell'Iran contro Tel Aviv (colpite Arad e Dimona) e gli altri Paesi del Golfo. Gli Usa sbloccano a vendita di 140 milioni di barili di greggio iraniano. «Carburante alle stelle»: United Airlines taglia i voli. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Guerra in Iran, le ultime notizie in diretta | Trump: «Vicini agli obiettivi militari». Tel Aviv: «Missili di Teheran, un centinaio di feriti in Israele». Documento del G7: «Stop ai raid dell'Iran, riaprire Hormuz»

Articoli correlati

Guerra Israele-Usa-Iran, missili su Tel Aviv e Teheran. Trump ai curdi: «Attaccate» – La direttaNella notte del 6 marzo 2026 l’Iran ha lanciato una serie di missili e droni contro Tel Aviv in risposta all’attacco dell’Idf su Teheran.

Guerra degli Usa e di Israele in Iran, le ultime notizie di oggi, martedì 17 marzo. Continuano i raid di Israele in Iran: “Presi di mira Larijani e il capo dei Basij”. Tel Aviv bombarda anche il Libano. L’Iraq tratta con l’Iran il passaggio delle petroliere attraverso HormuzGuerra degli Usa e di Israele in Iran, le ultime notizie di oggi, martedì 17 marzo Gli Stati Uniti e Israele continuano a bombardare l’Iran, dove...

Guerra Iran-Usa vicina Trump: «Non ho ancora deciso»

Altri aggiornamenti su Tel Aviv

Temi più discussi: La guerra del gas, bombe sul più grande giacimento iraniano e sul maxi gasdotto in Qatar; Israele teme lo stop di Trump. L’Iran resiste, non è sconfitto; Guerra in Iran, missili su Tel Aviv durante la notte; Israele avanza in Libano. Gli USA inviano 10mila droni intercettori, più navi e marines.

Proteste a Tel Aviv contro il conflitto tra Israele e IranA Tel Aviv migliaia di cittadini sono scesi in piazza chiedendo una cessazione immediata delle ostilità tra Israele e Iran. Tra slogan e striscioni, i manifestanti hanno denunciato le azioni militari ... tg24.sky.it

Guerra in Iran, missili su Tel Aviv durante la notteUn'esplosione in direzione degli impianti del gigante petrolifero Saudi Aramco a Riyadh è stata avvistata mercoledì 18 marzo, nel contesto degli attacchi missilistici iraniani sferrati contro l'Arabia ... tg24.sky.it

A Tel Aviv migliaia di cittadini sono scesi in piazza chiedendo una cessazione immediata delle ostilità tra Israele e Iran. Tra slogan e striscioni, i manifestanti hanno denunciato le azioni militari israeliane e il ruolo degli Stati Uniti nei conflitti regionali mentre altr facebook

Nuovi fuochi incrociati tra i due fronti del conflitto nel Golfo: dopo gli attacchi lanciati nella notte dall'Iran sulla base britannica (ma concessa a Washington), è arrivato un nuovo colpo coordinato con Tel Aviv sul centro di arricchimento iraniano x.com