Guerra in Iran le ultime notizie in diretta | Trump | Vicini agli obiettivi militari Tel Aviv | Missili di Teheran un centinaio di feriti in Israele Documento del G7 | Stop ai raid dell' Iran riaprire Hormuz

Da xml2.corriere.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 21 marzo, le notizie in diretta riguardano l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, con missili lanciati contro Tel Aviv, Arad e Dimona. In Israele si registrano circa cento feriti a causa dei raid provenienti da Teheran, mentre il governo statunitense afferma di essere vicino a raggiungere obiettivi militari. Un documento del G7 chiede di fermare i raid iraniani e di riaprire lo stretto di Hormuz.

Le notizie di sabato 21 marzo sull'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, in diretta. L'offensiva dell'Iran contro Tel Aviv (colpite Arad e Dimona) e gli altri Paesi del Golfo. Gli Usa sbloccano a vendita di 140 milioni di barili di greggio iraniano. «Carburante alle stelle»: United Airlines taglia i voli. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

guerra in iran le ultime notizie in diretta trump vicini agli obiettivi militari tel aviv missili di teheran un centinaio di feriti in israele documento del g7 stop ai raid dell iran riaprire hormuz
© Xml2.corriere.it - Guerra in Iran, le ultime notizie in diretta | Trump: «Vicini agli obiettivi militari». Tel Aviv: «Missili di Teheran, un centinaio di feriti in Israele». Documento del G7: «Stop ai raid dell'Iran, riaprire Hormuz»

Articoli correlati

Guerra Israele-Usa-Iran, missili su Tel Aviv e Teheran. Trump ai curdi: «Attaccate» – La direttaNella notte del 6 marzo 2026 l’Iran ha lanciato una serie di missili e droni contro Tel Aviv in risposta all’attacco dell’Idf su Teheran.

Guerra degli Usa e di Israele in Iran, le ultime notizie di oggi, martedì 17 marzo. Continuano i raid di Israele in Iran: “Presi di mira Larijani e il capo dei Basij”. Tel Aviv bombarda anche il Libano. L’Iraq tratta con l’Iran il passaggio delle petroliere attraverso HormuzGuerra degli Usa e di Israele in Iran, le ultime notizie di oggi, martedì 17 marzo Gli Stati Uniti e Israele continuano a bombardare l’Iran, dove...

Guerra Iran-Usa vicina Trump: «Non ho ancora deciso»

Video Guerra Iran-Usa vicina? Trump: «Non ho ancora deciso»

Altri aggiornamenti su Tel Aviv

Temi più discussi: La guerra del gas, bombe sul più grande giacimento iraniano e sul maxi gasdotto in Qatar; Israele teme lo stop di Trump. L’Iran resiste, non è sconfitto; Guerra in Iran, missili su Tel Aviv durante la notte; Israele avanza in Libano. Gli USA inviano 10mila droni intercettori, più navi e marines.

tel aviv guerra in iran leProteste a Tel Aviv contro il conflitto tra Israele e IranA Tel Aviv migliaia di cittadini sono scesi in piazza chiedendo una cessazione immediata delle ostilità tra Israele e Iran. Tra slogan e striscioni, i manifestanti hanno denunciato le azioni militari ... tg24.sky.it

tel aviv guerra in iran leGuerra in Iran, missili su Tel Aviv durante la notteUn'esplosione in direzione degli impianti del gigante petrolifero Saudi Aramco a Riyadh è stata avvistata mercoledì 18 marzo, nel contesto degli attacchi missilistici iraniani sferrati contro l'Arabia ... tg24.sky.it

Trova facilmente notizie e video collegati.